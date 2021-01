Lazio, Rao fa subito la differenza: il retroscena col Messaggero

Un'entrata in punta di piedi in pieno stile Lazio, senza le fanfare che vengono usate in altri contesti. Eppure Roberto Rao, da poco responsabile della comunicazione biancoceleste e portavoce del presidente Claudio Lotito, sta già facendo la differenza. A poche ore dal derby i tifosi biancocelesti si sono ritrovati a Formello per caricare la squadra in partenza verso l'Olimpico e 'Il Messaggero' ha titolato "Derby, a Formello assembramenti e cori per il "raduno" dei tifosi della Lazio". Poi è arrivata la rettifica in "Derby, a Formello cori per il "raduno" dei tifosi della Lazio": tolta la parola "assembramenti", soprattutto grazie all'intervento tempestivo di Rao. E non è la prima volta: già in settimana, dopo una battuta inopportuna verso i tifosi della Lazio nella trasmissione Agorà, erano arrivate le scuse postume della conduttrice Luisella Costamagna. Anche in quell'occasione è stato Rao a muoversi.

