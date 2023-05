Lazio, Raul Moro fa impazzire i tifosi del Real Oviedo: ancora decisivo

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Si sta prendendo il Real Oviedo e ora una sua permanenza in vista anche della prossima stagione non è così impensabile. Raul Moro nelle ultime partite in Spagna sta stupendo tutti, è diventato titolare inamovibile per le sue caratteristiche, utili per i piani tattici del tecnico, ma soprattutto per la sua incisività. Nonostante la sconfitta nell'ultima partita contro il Levante, il classe 2002 è stato ancora una volta decisivo per la realizzazione di un gol. Dopo aver sprecato un'occasione calciando in diagonale al lato, pochi minuti dopo Raul Moro, da posizione più defilata, causa con un tiro-cross l'autogol di un avversario, portando momentaneamente avanti la sua squadra. Il Real Oviedo alla fine non vince, la delusione è tanta, ma in una serata storta si gode la sua nuova certezza: Raul Moro.