Lazio, Ravanelli: "Il derby della paura. Purtroppo Sarri ha perso..."

All'indomani della stracittadina, ai microfoni di TvPlay, Fabrizio Ravanelli ha raccontato le sue sensazioni sulla partita commentando anche l'approccio delle squadre alla gara. Queste le parole: "Derby? La pressione era altissima, vivere il derby di Roma è davvero fantastico. C’era davvero paura di perdere ieri, la posta in palio era davvero importante ed il pari è stato il risultato migliore sia per la Lazio che per la Roma. Era il derby della paura, in molti non erano al top. Il lavoro di Sarri alla Lazio è stato importante. Ha portato questa squadra a giocare a 4 ed è arrivato secondo in campionato. Purtroppo ha perso un giocatore come Milinkovic-Savic che è fondamentale. Permetteva ad Immobile di fare trenta gol, per questo sapevo che il bomber avrebbe faticato quest’anno”.

