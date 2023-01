Lazio, Ravanelli incensa Immobile: “È un giocatore unico, speriamo che…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante di Lazio e Juventus, ha commentato così la vittoria dei biancocelesti in Coppa Italia nel post partita di Mediaset e in modo particolare l'assenza per infortunio di un grande centravanti come Immobile: "È un giocatore unico, che attacca bene la profondità e che dà sempre una soluzione al portatore di palla. È fantastico nel finalizzare il gioco della squadra di Sarri. Con la Lazio ha sempre trovato tutti quegli spazi, quelle energie per portare a casa le partite. È troppo importante e speriamo che possa recuperare il prima possibile".