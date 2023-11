Lazio, Ravanelli: "Ricordo un gol contro Fascetti. E i laziali..."

WEBTV LAZIO, IMMOBILE: "200 GOL TRAGUARDO IMPORTANTISSIMO. FUTURO? PUNTO AD ALTRI RECORD" In esclusiva ai microfoni di Lazio Style Radio, l'attaccante biancoceleste Ciro Immobile ha rilasciato una lunga intervista in cui ha ripercorso le fasi salienti della sua carriera, svelando altresì aneddoti sul suo percorso da calciatore professionista.... In esclusiva ai microfoni di Lazio Style Radio, l'attaccante biancoceleste Ciro Immobile ha rilasciato una lunga intervista in cui ha ripercorso le fasi salienti della sua carriera, svelando altresì aneddoti sul suo percorso da calciatore professionista.... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | FELIPE ANDERSON VERSO IL RINNOVO: LE NOVITÀ CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Forse stavolta ci siamo davvero. Felipe Anderson è pronto a rinnovare con la Lazio. Almeno ne è convinto l'edizione odierna de Il Messaggero che parla dell'apertura totale del brasiliano verso la Lazio. Respinti i... CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Forse stavolta ci siamo davvero. Felipe Anderson è pronto a rinnovare con la Lazio. Almeno ne è convinto l'edizione odierna de Il Messaggero che parla dell'apertura totale del brasiliano verso la Lazio. Respinti i...