Lazio, Ravanelli: "Sarri è un uomo solo. Ho paura che se..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Ospite a TvPlay, Fabrizio Ravanelli ha espresso le sue sensazioni sul momento della Lazio, dopo la sconfitta con la Salernitana e in vista della sfida di Champions, prendendo in considerazione soprattutto Sarri e il suo ruolo all’interno della società. Queste le parole: “Difficile avere risposte certe ma sembra che Sarri sia un uomo solo in questa Lazio. Forse servirebbe una persona che possa fare da collante tra la squadra e la società. Ho la sensazione che questa squadra abbia più problemi fuori dal campo che dentro. Difficile trovare quale sia il problema, ma mi sembra che Sarri sia solo. Da fuori mi pare che all’interno non ci sia più la coesione dell’anno scorso. A Salerno ho visto una squadra molto dimessa e mi chiedo perché questa Lazio non ha più quella cattiveria di prima. Oggi quando prende gol esce facilmente fuori dalla partita"

"Difficile sostituire Sarri, non sarebbe facile scegliere un allenatore all’altezza. Ho paura che se Sarri dovesse capire che la squadra non lo segue più potrebbe lasciare. In uno spogliatoio se trovi certi equilibri o se li perdi può cambiare tutto".

