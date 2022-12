Lazio, Ravanelli: "Sosta anomala. La squadra di Sarri può..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manca sempre meno al ritorno in campo della Lazio, il 4 gennaio si avvicina e l'attesa è tanta. Ma oltre all'attesa un altro sentimento aleggia nella testa degli appassionati: la curiosità. Molti, infatti, si chiedono come ripartirà il campionato in seguito a una sosta invernale senza precedenti, soprattutto per il Mondiale che c'è stato in mezzo e, quindi, per il dispendio di energie importante per alcuni giocatori di Serie A. La stessa domanda se la pone l'ex attaccante della Lazio Fabrizio Ravanelli, intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Dal secondo al quinto posto la classifica è davvero corta, quindi secondo me, se il Napoli rallenta, possono ancora emergere tutte. Milan, Juventus, Inter e Lazio. Il campionato è ancora molto lungo. E c’è stata questa sosta invernale anomala, che non c’era mai stata prima. Dipenderà anche da chi carburerà prima".