Lazio, Ravezzani sul rigore non concesso a Zaccagni: "Toglie credibilità"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio batte la Juventus all'ultimo respiro e porta a casa una vittoria meritata alla prima di Igor Tudor sulla panchina biancoceleste. Durante la partita due decisioni arbitrali hanno lasciato perplessi i tifosi laziali: la non concessione del rigore prima per il fallo di Szczesny su Pedro e poi per fallo di Bremer su Zaccagni. Soprattutto in questo secondo caso il non intervento del Var ha sorpreso la quasi totalità degli addetti ai lavori. Sul suo profilo X il giornalista Fabio Ravezzani ha così commentato l'episodio: "Un errore davvero incomprensibile. Se la Var funziona a random sarebbe meglio abolirla. Non esiste che un fallo così evidente sia stato trascurato e toglie credibilità a tutto il sistema".

