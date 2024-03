Lazio, Regalia: "I Calleri sempre onesti con i tifosi. E su Rijkaard in biancoceleste..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, nel giorno del suo novantesimo compleanno Carlo Regalia ha raccontato del suo arrivo alla Lazio, della figura dei Calleri definiti come persone sempre oneste nei confronti del pubblico laziale e dell'intenzione di prendere Rijkaard:

“Ricordo quando prendemmo la Lazio, una passione incredibile per il calcio. Avevamo un entusiasmo incredibile, quando Calleri me lo propose accettai subito. Diciamo che ha creato le basi perché poi la prendesse chi l’ha presa per vincere il titolo. Gabriella Grassi aveva la situazione sempre in mano. Calleri era il decisionista, la cosa o la faceva o non la faceva: non c’era mai il vediamo domani. Ha capito subito la situazione, ma da appassionato di calcio aveva una voglia di entrare e fare sempre qualcosa. Per Rijkaard non eravamo in grado di soddisfare le esigenze della società proprietaria del giocatore. Mi ricordo la diffidenza verso Calleri, tutti erano portati a stare con gente che prometteva e poi spariva dal lunedì al sabato. I Calleri sono stati onesti con i tifosi, senza mai promettere chissà che cosa: hanno detto che la prendevano perché potevano salvarla, poi si sarebbe visto”.