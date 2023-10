Lazio, Reina decisivo a 41 anni: consegna al Villarreal la vittoria in Europa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel giorno della sua 187° presenza in Europa e in cui è diventato il giocatore spagnolo con più presenze continentali, Reina si conferma un portiere ancora in grado di fare la differenza. Al 92' della partita tra il suo Villarreal e il Rennes, valida per la seconda giornata di Europa League, viene fischiato un calcio di rigore in favore dei francesi. Il risultato è quanto mai in bilico, la sola rete di Sorloth potrebbe essere annullata dalla freddezza di Terrier che, però, dagli undici metri si lascia neutralizzare il penalty dal portiere ex Lazio. Una serata più che speciale per Reina il quale all'età di 41 anni fa ancora parlare di sé.