Lazio, Reina: "Sarri mi è entrato dentro. La parata più bella? Con la Roma..."

A tutto Pepe Reina. Il portiere attualmente in forze al Villarreal, che il 17 dicembre tornerà ad affrontare il Napoli in amichevole al Maradona, ha ripercorso alcune tappe della sua carriera. Quella contro gli azzurri sarà una gara speciale per lo spagnolo che ha vissuto all'ombra del Vesuvio alcuni degli anni migliori della sua carriera. Poi l'esperienza al Milan da vice Donnarumma e i due anni alla Lazio, prima con Inzaghi poi con il suo maestro Sarri. Di seguito le dichirazioni di Reina specialmente sulla sua avventura biancoceleste riportate dalla rassegna stampa a cura di Radiosei: "Nel primo anno, con Inzaghi, arrivai per essere il vice di Strakosha, poi le situazioni momentanee capovolsero le gerarchie e giocai tanto. Un po’ meno nel campionato successivo, con Sarri, un grandissimo che ha avuto modo - ovviamente più per quello che abbiamo vissuto assieme a Napoli - di entrarmi dentro".

La tua parata più bella? "All’Olimpico, in un Roma-Napoli, marzo 2017, vincevamo 2-1, una sfida che ha un sapore particolare: mancava un minuti e forse meno, tira Perotti, la palla viene sporcata da qualcuno, io sono in contro tempo, perché sto andando dall’altra parte, torsione, colpo di reni, manata.



Napoli, Milan, Lazio o Inter con Inzaghi: per chi fai il tifo? "Penso che si sappia, non è un segreto, e non c’è neanche bisogno che io lo dica. Tutto chiaro (Napoli, ndr)".