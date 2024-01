Lazio, ricordi Andreas Pereira? Ora è al Fulham, ma il suo futuro...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una sola stagione, quella 2020/21, l'ultima di Simone Inzaghi e a porte chiuse causa Covid-19. L'esperienza di Andreas Pereira alla Lazio è durata molto poco, visto che i biancocelesti hanno deciso di non riscattarlo a fine anno, rispendendolo in Inghilterra al Manchester United. Da lì altri due trasferimenti, prima al Flamengo e poi al Fulham, dove dal 2022 ha ritrovato la sua dimensione. Ora, però, potrebbe lasciare il club londinese.

Come riportato da ESPN, diversi club dell'Arabia Saudita avrebbe mostrato grande interesse per acquistarlo. Il 28enne era stato acquistato dai londinesi per 10 milioni di sterline: adesso ha un contratto fino al 2026 (con opzione per il rinnovo automatico di un anno) e un valore totale di almeno 35 milioni. Al momento il Fulham ha chiuso alla possibilità di una cessione del brasiliano, se non per una cifra adeguata. Su di lui in passato ci sono stati anche altri club europei, soprattutto inglesi.