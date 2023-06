Lazio, ricordi Lucca? È a un passo da una squadra di Serie A

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Lorenzo Lucca a un passo dal ritorno in Serie A. Dopo l'esperienza non esattamente fortunatissima in Olanda con la maglia dell'Ajax in prestito, il giovane attaccante italiano può approdare per la prima volta nella massima serie italiana. Secondo Sky Sport, l'Udinese ha le mani sul classe 2000, accostato nelle scorse sessioni di calciomercato anche alla Lazio di Sarri. Avviati i contatti con il Pisa, club proprietario del cartellino. Il giocatore arriverebbe in bianconero in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro più bonus. In queste ore si sta trattando con il giocatore per quanto riguarda l'ingaggio.