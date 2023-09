Lazio, ricordi Minala? Il centrocampista sbarca a Malta

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

Joseph Minala è stato a lungo di proprietà della Lazio, riuscendo a collezionare però solamente pochissime presenze con la maglia dei biancoelesti. Da qualche anno, il classe '96 ha vestito i colori di diversi club in giro per il mondo, militando in club professionistici cinesi e lettoni. Adesso per il ventisettenne è arrivato il momento di iniziare una nuova avventura a Malta, nello Sliema Wanderers, che pochi minuti fa ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo del camerunese.