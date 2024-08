Lazio, ricordi Obrador? Ha firmato per un club spagnolo: l'annuncio - FOTO

Rafa Obrador ha trovato squadra. Il giovane terzino spagnolo, scuola Real Madrid, è stato accostato anche alla Lazio negli ultimi mesi, che dalla Liga ha acquistato anche Cristo Muñoz Lopez. Alla fine, però, il calciatore dei Blancos non è mai sbarcato nella Capitale. Ora è pronto a iniziare una nuova avventura, sempre in Spagna. Infatti si è trasferito in prestito con diritto di riscatto al Deportivo La Coruña, che milita in Serie B spagnola. Di seguito l'annuncio del club.