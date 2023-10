Lazio, ricordi Yilmaz? È il nuovo allenatore di una squadra turca...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Circa 10 anni fa era stato molto vicino all'arrivo alla Lazio, poi sfumato per diverse problematiche. Si tratta di Burak Yilmaz, ormai ex attaccante turco rimasto nella mente dei tifosi biancocelesti proprio per il suo mancato trasferimento nella capitale. Dopo essersi ritirato dal calcio lo scorso anno, adesso studia per fare l'allenatore. Il Besiktas negli ultimi giorni ha annunciato il suo ingaggio come nuovo tecnico della prima squadra a seguito dell'addio di Şenol Güneş. Ecco il comunicato: "In seguito all'incontro odierno con il nostro presidente Ahmet Nur Çebi, è stato deciso che il nostro vice allenatore Burak Yılmaz, che ha assunto la responsabilità tecnica della nostra squadra nel periodo successivo alle dimissioni del nostro allenatore Şenol Güneş, continuerà il suo dovere di Responsabile Tecnico della nostra prima squadra fino all'Assemblea Generale Elettorale Straordinaria".