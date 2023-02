Lazio, rifinitura anti Cluj a Formello: gli scatti dell'allenamento - GALLERY

La Lazio, delusa dopo il risultato ottenuto contro l’Atalanta, è tornata al lavoro per preparare la sfida contro il Cluj. La gara, valida per i play off di Coference League, sarà importante per i biancocelesti ai fini del prosieguo nella competizione e anche l’occasione per risollevare gli animi e invertire un po' la rotta. Nel pomeriggio è andata in scena la rifinitura a Formello, questi gli scatti dell'allenamento de Lalaziosiamonoi.it.

