Lazio, rimpianto Greenwood? Arriva la glorificazione di Griezmann

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ultimo giorno del calciomercato estivo ha visto la Lazio inseguire, ma senza successo, il profilo di Greenwood. Il calciatore inglese, tornato quest'anno in campo, si è trasferito poi al Getafe con il quale pian piano sta tornando in forma e a far parlare di sé. Questa volta da un punto di vista calcistico. Il talento inglese è stato tra i protagonisti dell'ultima partita contro l'Atletico Madrid, terminata 3-3 con i Colchoneros che in dieci uomini hanno provato fino all'ultimo a difendere il vantaggio, beffati poi nel recupero da un gol Oscar Rodriguez Arnaiz. Dopo il triplice fischio, mentre esprimeva il proprio rammarico per il risultato, l'attenzione di Griezmann è ricaduta proprio sull'ex Manchester United: "Greenwood ci ha fatto molto male, non siamo riusciti a fermarlo nell’ultima parte della gara e sono arrivati due goal". Parole che certificano la qualità del classe 2001 mai realmente apprezzato da tutti per le vicende extra campo che lo hanno coinvolto direttamente e che per molti superano l'aspetto tecnico.