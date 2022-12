Lazio, rinviata l'iniziativa con Olympia protagonista: i dettagli

Fonte: sslazio.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Su sslazio.it è stata data comunicazione del rinvio dell'iniziativa che vedeva l'aquila Olympia protagonista. Si legge: "A causa delle avverse condizioni meteorologiche non è stato possibile allestire nella piazzetta di via della Mercede, accanto al Lazio Style 1900 Official Store di via di Propaganda 8A, la struttura per le fotografie degli abbonati per questa stagione in Tribuna Tevere Top insieme alla nostra aquila Olympia. L'iniziativa è rinviata a sabato prossimo, sabato 10 dicembre, sempre dalle ore 10:00 alle ore 19:00".

