Lazio, riparte oggi la campagna abbonamenti: info e dettagli

Sabato si è chiusa la prima fase della campagna abbonamenti Essere Laziali che ha fatto registrare numeri importanti. Sono oltre 20mila i tifosi con la tessera in mano per la prossima stagione. Fino al 15 luglio, infatti, la campagna era dedicata alla conferma dei vecchi abbonati con l'aggiunta dei nuovi nei posti liberi. Alle 12 di oggi scatta la seconda fase, quella riservata ai vecchi abbonati intenzionati a cambiare posto. Fino alle 19 di domani, infatti, i tifosi potranno scegliere il loro nuovo seggiolini tra quelli liberidalla prelazione. Dal 21 luglio, poi, scatterà la vendita libera che durerà fino al 13 agosto. Tutte le tipologie di abbonamento potranno essere sottoscritte solamente in modalità online o presso i punti vendita Vivaticket fatta eccezione per gli abbonamenti invalidi 100% e disabili con accompagnatore che potranno essere acquistati esclusivamente presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda. Ricordiamo che l'obiettivo della Lazio è quello di eguagliare gli oltre 26mila abbonati dello scorso anno e superare quota 30mila.

CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO

CONFERMA POSTI + NUOVI ABBONATI POSTI LIBERI: 20 GIUGNO - 15 LUGLIO ALLE 19 CHIUSA

CAMBIO POSTI VECCHI ABBONATI: 17 LUGLIO DALLE 12 FINO AL 18 LUGLIO ALLE 19

VENDITA LIBERA: 21 LUGLIO - 13 AGOSTO