Lazio, riposo a Londra per Romagnoli dopo il derby - FOTO

Un po' di meritato di riposo per Alessio Romagnoli. È stato sempre presente, l'unico giocatore di movimento della Lazio a non aver saltato nemmeno un minuto in stagione. Ora, dopo un estenuante tour de force culminato con il derby, si gode a Londra i giorni lontano dal campo concessi da Sarri. A testimoniarlo è stato un suo post pubblicato su Instagram dove appare sorridente per le vie della capitale inglese.