Lazio, ripulito il Parco Umberto Lenzini. Il messaggio della Fondazione... - FOTO

Le ore successive all'intitolazione del parco hanno messo in mostra la viltà di alcuni elementi che, nelle due notti successive, hanno prima dipinto e poi spaccato la targa dedicata all'ex presidente biancoceleste. Nella giornata di oggi, per mezzo di un post su Facebook, la Fondazione S.S. Lazio 1900 ha voluto lanciare un messaggio contro questa inciviltà. Condividendo la foto di alcuni elementi della polisportiva intenti a ripulire il parco, hanno aggiunto: "A chi imbratta, a chi insulta, a chi perde tempo a denigrare e affossare gli altri, abbiamo sempre preferito chi si prende cura dei luoghi che ama, chi recupera e rigenera e combatte ogni tipo di spreco. Voliamo alti. Come ci hanno insegnato 123 anni fa".