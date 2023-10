Lazio, ritardo per l'arrivo al Celtic Park: i motivi dietro allo slittamento

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO ORE 23.00 - In serata la Lazio ha fatto sapere che il ritardo nell'arrivo a Celtic Park non è stato dovuto ai controlli di routine, bensì all'assenza di scalette e di "operatori aeroportuali disponibili. La Lazio è stata quindi ostaggio sul proprio aereo per oltre 40 minuti: al momento dello sbarco, i controlli sono stati svolti sul pullman che ha aspettato la squadra sotto al velivolo.

Un'ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia per l'arrivo della Lazio in Scozia. Dopo essere atterrata, la squadra ha dovuto fare i conti con la burocrazia post Brexit. Controlli lunghissimi e squadra bloccata tra la discesa dall'aereo e il viaggio in pullman per raggiungere il Celtic Park. La conferenza stampa di Sarri e Immobile era prevista per le 19 (le 18 locali), ma è ovviamente slittata.