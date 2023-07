Lazio, ritiro ad Auronzo per i prossimi due anni: la nota ufficiale di Gianni Lacchè

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'amministratore unico della Media Sport Event, Gianni Lacchè, ha rilasciato una nota ufficiale in cui comunica il rinnovo dell'accordo tra la società e il comune di Auronzo di Cadore per i prossimi due anni: "In riferimento al comunicato uscito oggi di Enrico Zandegiacomo, vorrei precisare quanto segue. Esiste un accordo definito a marzo del 2023 tra il comune di Auronzo di Cadore e la Media Sport Event per un rinnovo del ritiro nel 2024 e 2025 della S.S Lazio ad Auronzo di Cadore. Questo è stato ufficializzato anche in un comunicato congiunto nello stesso periodo e sottoscritto dal sindaco in carica, Dario Vecellio Galeno, e dalla media sport event. Inoltre il sindaco ha dato mandato in esclusiva a Gianni Lacchè per formalizzare un accordo con la S.S. Lazio calcio. Non solo, in data 5 maggio il sindaco ha ufficializzato questo accordo anche alla giunta comunale. Ad oggi però, benché più volte richiesto, stiamo ancora aspettando un nuovo accordo programmatico per questo ritiro".