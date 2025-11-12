Lazio, ritorno al passato: Cancellieri fa visita al De Rossi
12.11.2025 12:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
"Cancellieri torna a casa", si legge sul profilo Instagram ufficiale della Polisportiva De Rossi.
L'esterno della Lazio, ora infortunato, è andato a far visita alla sua prima società di calcio di Roma dove ha iniziato a giocare. Di seguito il post e la descrizione.
"CANCELLIERI TORNA A CASA!
Da quei primi passi sui nostri campi… fino alla Serie A.
Matteo Cancellieri, attaccante della SS Lazio cresciuto nel nostro settore giovanile, è tornato a trovarci.
Un saluto, tanti ricordi e una maglia autografata come segno del legame con la sua prima casa: La Polisportiva De Rossi.
In bocca al lupo, Matteo, per il prosieguo della stagione!
NOI SIAMO IL DE ROSSI!".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.