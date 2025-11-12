Lazio, ritorno al passato: Cancellieri fa visita al De Rossi

12.11.2025 12:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
"Cancellieri torna a casa", si legge sul profilo Instagram ufficiale della Polisportiva De Rossi.

L'esterno della Lazio, ora infortunato, è andato a far visita alla sua prima società di calcio di Roma dove ha iniziato a giocare. Di seguito il post e la descrizione.

"CANCELLIERI TORNA A CASA!
Da quei primi passi sui nostri campi… fino alla Serie A.
Matteo Cancellieri, attaccante della SS Lazio cresciuto nel nostro settore giovanile, è tornato a trovarci.
Un saluto, tanti ricordi e una maglia autografata come segno del legame con la sua prima casa: La Polisportiva De Rossi.
In bocca al lupo, Matteo, per il prosieguo della stagione!
NOI SIAMO IL DE ROSSI!".

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.