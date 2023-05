Lazio, ritorno al passato per Inzaghi: l'incontro a sorpresa

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Per quasi un anno interno Inzaghi ha ricevuto critiche a causa del rendimento non eccellente dell'Inter in campionato, ma nel finale i neroazzurri stanno dimostrando che l'attesa è valsa il risultato. Oltre al secondo posto conquistato (non in maniera definitiva) a tre giornate dalla fine, il tecnico piacentino ha condotto i meneghini a una storica finale di Champions League. A complimentarsi con lui è stato un ex compagno di squadra ai tempi della Lazio, Guglielmo Stendardo, con cui Inzaghi ha condiviso lo spogliatoio di Formello per ben tre anni. Un ritorno al passato romantico quello tra l'ex attaccante e l'ex difensore, incontratisi, come testimonia la foto pubblicata da Stendardo, presso l'Hotel Excelsior di Napoli.