Lazio, Rivarola: "Scoprii Castellanos da ragazzo. Dietro Immobile? A breve..."

Lo stop di Immobile prima dell'Atalanta è stata l'occasione per la seconda partita da titolare di Castellanos. L'attaccante argentino si è fin da subito messo in mostra, mettendo in rete il gol del 2-0 e realizzando nel finale l'assist per la rete di Vecino, decisiva ai fini del risultato. Il Taty sta vivendo così un periodo da vero protagonista, con molti tifosi laziali che vedono in lui una soluzione per uscire dal momento complicato di questo inizio di stagione. Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Diego Rivarola, che portò Castellanos all'Universidad de Chile quando era ancora nel settore giovanile, ha raccontato in che modo ha scoperto quel promettente ragazzo di Mendoza.

"Dopo il mio ritiro dal calcio ho continuato a lavorare nell'Universidad de Chile per scoprire talenti. Ed il primo posto in cui mi recai per trovarne fu la mia città natale, Mendoza, fra l'altro geograficamente vicina al confine con il Cile. E' lì che notai Valentin. Lo notai proprio la prima volta mi recai lì. Individuai 4 profili ed il primo fra tutti era proprio il suo, per il quale ne raccomandai subito l'acquisto. Lo portai in Cile praticamente gratis, pagando io il viaggio per arrivarci. Lo feci per amore del club per il quale lavoravo e per l'affetto verso Taty stesso, e per la mia città di Mendoza. Sapevo quanto fosse per loro difficile arrivare al calcio professionistico essendo una città molto lontana da Buenos Aires: ho passato lo stesso e per me lo fu".

La crescita del Taty

"Ha avuto una ascesa incredibile ed ora ha davanti un centravanti tremendo come Immobile, capitano della Lazio ed idolo dei propri tifosi, nonché centravanti della Nazionale italiana da tanti anni. Una sua qualità è quella di essere molto completo, si sta vedendo anche in Italia. Con Sarri si può esprimere al massimo, dopo un normale periodo di adattamento. Sostituto di Immobile? Può recuperare terreno e ribaltare le gerarchie perché ha grandi qualità, uno spirito vincente e combattivo. Dico che sarà solo questione di tempo, perché avvenga".