Lazio, Rocchi a Radiosei: "A Pechino ci credemmo di più. Quei 5 gol al derby..."

Alla trasmissione Sei Volte Buongiorno di Radiosei, questa mattina è intervenuto l'ex capitano della Lazio Tommaso Rocchi per raccontare le sue sensazioni in vista della sfida contro l'Inter in Supercoppa Italiana, ricordando anche la vittoria dei biancocelesti nel 2009 contro i nerazzurri di Mourinho:

"La Supercoppa del 2009? Fu una partita difficile perché come pronostico e difficoltà incontravamo una delle squadre più forti degli ultimi anni. Quella è stata partita affrontata da parte nostra al massimo delle possibilità perché devi cercare di fare la partita perfetta. Il calcio è fatto anche di questo, di squadre che sembrano imbattibili e si possono battere. Siamo riusciti a vincere il trofeo perché ci tenevamo di più, abbiamo messo qualcosa in più per vincere quella finale.

La preparazione è quella di prenderla come una partita unica, con la convinzione che la devi preparare al massimo, curando ogni particolare. Bisogna cercare di trovare le situazioni che possono rivelarsi vantaggiose. Bisogna giocarsi il tutto per tutto, andare oltre la partita classica che si fa durante l'anno.

Il valore in campo lo devi sempre dimostrare nella partita che vai a fare. Sulla rosa, sulla qualità e su quello che si è visto in campionato i numeri portano da una parte piuttosto che dall'altra. La Lazio deve prepararla al meglio ed essere concentrato solo sulla partita. Il fatto di poter avere meno pressioni può essere un vantaggio, ma conta fino a un certo punto.

Quello che abbiamo fatto in Coppa Italia è stato importante, anzi decisivo per la Supercoppa. La Supercoppa è stata una partita molto impegnativa, perché abbiamo raddoppiato e sofferto tanto. Lì è venuta fuori la squadra, il gruppo, la voglia di aiutarsi, difendersi. Ci siamo misurati con loro nel nostro momento migliore abbiamo avuto difficoltà che siamo riusciti a contenere mirando l'obiettivo. Siamo stati bravi oltre all'aspetto tecnico-tattico, c'era voglia di compattezza e di difendere il vantaggio.

Quel giorno del 2009 faceva caldissimo. Andammo un po' di giorni prima e ci eravamo abituati. Mourinho era dispiaciuto per la sconfitta e non se lo aspettava. I risultati arrivano sempre dalle prestazioni. Secondo me abbiamo voluto di più quel trofeo e lo abbiamo dimostrato.

Sarri non dice in anticipo le sue mosse. Entrambe le squadre cercheranno di giocare e prima di preparare le partite si cercano pregi e difetti delle avversarie. Io penso che la Lazio farà la partita per portare a casa il risultato, sapendo che davanti potresti avere squadre di alto livello. Devi trovare sempre un qualcosa che li può mettere in difficoltà. Bisogna fare le cose al massimo ma sono talmente partite di livello che le devi preparare bene e trovare il modo migliore per portare a casa il risultato.

Chi potrebbe essere decisivo? Spero chiunque.

Il legame che c'è tra me e la Lazio c'è da quando sono arrivato. Non essendo nato a Roma e laziale da ragazzino sono arrivato qui e sono diventato laziale. Oggi la parte più importante della mia vita è alla Lazio, quello che ho fatto alla Lazio, quello che mi ha trasmesso la gente, ha fatto sì che nascesse questo rapporto che non può andare via. Qualcosa è nato e c'è ancora oggi. Questa è una cosa bellissima perché continuo a essere orgoglioso per quello che ho vissuto in tutta la mia carriera.

Non so se i calciatori di oggi che vivono quello che ho vissuto io abbiano tutto questo attaccamento a una società e a una tifoseria. Lo vedo meno rispetto ai miei tempi. Oggi è diventato un business. Prima c'erano più valori di attaccamento.

Da quando sono arrivato io c'è stata una crescita continua, un credere nel lavoro e nel miglioramento, nel progettare una ricostruzione che è stata fatta giorno dopo giorno. Averle vissute tutte e vedere la crescita della società arrivare a certi livelli è una cosa bella e importanti.

Allenare i giovani è bello. Per me è bello sentire il campo, entrare in campo. Per chi decide di allenare i giovani il campo è vita, è parlare coi ragazzi, preparare le partite. Quello che riesci a trasmettere è quello che hai vissuto. Quello che ho come idee e principi di gioco è il tramettere la mia esperienza per aiutarli a crescere ed essere convinti di quello che vanno a fare.

Il mio centesimo gol lo aspettavo da mesi. Avevo preparato la maglia e la stavo per buttare. Immobile? Abbiamo giocato spesso contro e ci siamo conosciuti qui. Ci siamo visti in diverse situazioni ed è uno dei grandi della storia della Lazio per quello che ha fatto e per la persona che è. Essere capitano non è solo indossare una fascia ma essere d'esempio nei momenti di difficoltà e positivi. Per quello che l'ho conosciuto è una persona per bene, che deve essere d'esempio e fa parte della storia di questo club.

Il gol nella Supercoppa è uno dei miei preferiti. I miei gol sono tutti belli perché esultare per un gol è fantastico, ma avendone fatti tanti li posso dividere tra quelli più belli tecnicamente e quelli più importanti. Ma se un gol è abbinato ad una situazione importante posso dire che il mio preferito è quello di Pechino. I 5 gol che ho fatto al derby però sono meravigliosi".