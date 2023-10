Lazio, Rodgers: "Una sconfitta deludente. Eravamo convinti di..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di TNT Sports, l'allenatore del Celtic, Brendan Rodgers, ha espresso tutta la sua delusione per la partita persa al 95' contro la Lazio, con un gran gol di Pedro:

"È deludente in termini di risultati, ma soprattutto è deludente per i giocatori che hanno dato tanto nella partita. Abbiamo segnato un gol fantastico; siamo rimasti delusi dal gol subito, ma siamo usciti nel secondo tempo e sembravamo la squadra che poteva andare avanti e vincere. Pensavamo di avercela fatta. Siamo delusi dal gol della vittoria: dovevamo mettere al sicuro la partita e a quel punto diventa solo questione di gestione. È stato proprio quel momento di qualità che ci ha fatto perdere la partita, ma non posso criticare i giocatori per il loro impegno e perla qualità che hanno dimostrato. Sfruttare le proprie occasioni è importante, ma in certi momenti della partita non ce l'abbiamo fatta. Possiamo migliorare e saremo di nuovo qui contro l'Atlético Madrid per mettere in campo la stessa voglia di lottare e lo stesso spirito, vedremo se riusciremo a ottenere un risultato".