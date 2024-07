Lazio, Rodia a LSC: "Gila migliora. Ecco come sta Nuno Tavares..."

Al termine della seduta di allenamento mattutina della Lazio il medico Fabio Rodia è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per fare il punto della situazione sulle condizioni del gruppo e anche sugli infortunati: "Sono rimasto positivamente colpito perché ho trovato un bell’ambiente considerando che per me è il nono anno ad Auronzo. Devo dire sono rimasto piacevolmente sorpreso dallo staff tecnico e dai ragazzi che hanno un atteggiamento molto propositivo e volenteroso".

NUNO TAVARES - "Ha lasciato il terreno di gioco per un risentimento sul flessore della coscia sinistra. Si è fermato a livello preventivo, lo stiamo monitorando da un punto di vista clinico perché non sono passate ancora 48 ore e poi procederemo ad eventuali accertamenti diagnostici. Adesso più che dire che ha avuto un risentimento non possiamo perché dobbiamo fare passare un tempo congruo per una diagnostica adeguata".

GRUPPO - "Come tutti gli anni abbiamo qualche giocatore affaticato ma è fisiologico perché si ha una ripresa dell’attività dopo le vacanze con carichi di lavoro importanti. Cose di particolare rilievo non ci sono se non le classiche situazioni da ritiro".

GILA - "Mario ha avuto una frattura della base della falange dell’alluce, sta procedendo tutto bene ma questo è un infortunio di natura traumatica e quindi ci sono dei tempi biologici che vanno rispettati. L’alluce è una zona molto delicata, posso dire che sta andando tutto nel migliore dei modi e l’interesse nostro e del giocatore eè di tornare in campo al meglio".