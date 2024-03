Lazio, Rodia fa il punto: "Patric vicino al rientro. Provedel e Rovella invece..."

TUTTOmercatoWEB.com

La nuova Lazio di Tudor dovrà fare i conti con alcune defezioni. Gli infortuni di Patric, Rovella, Provedel e Pellegrini - quest'ultimo anche squalificato sia per il campionato che per la Coppa Italia - costringeranno il nuovo tecnico a lavorare a ranghi ridotti. Per alcuni di questi, però, il peggio sembrerebbe essere alle spalle. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il medico sociale Fabio Rodia ha fatto il punto sugli infortuni, facendo filtrare ottimismo per le condizioni di alcuni:

"Patric dovrebbe in tempi abbastanza brevi riprendere gli allenamenti con la prima squadra. Il suo percorso è andato abbastanza bene, quindi speriamo di non aver ulteriori problematiche all'ultimo momento. Per quanto riguarda Nicolò Rovella è afflitto da pubalgia, un problema che per un giocatore può diventare anche abbastanza importante. Sta facendo un percorso terapeutico, siamo soddisfatti, ma siamo anche cauti perché davanti a problemi di questo tipo si possono avere delle ricadute e quindi vogliamo essere certi di rimetterlo in campo nel modo migliore e nel momento giusto. Pellegrini, invece, ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra durante la partita con il Frosinone ma fortunatamente non di grave entità. Fortunatamente il ragazzo potrà recuperare in serenità anche viste le squalifiche sia in campionato che in Coppa Italia. Noi medici abbiamo due obiettivi: far guarire i calciatori e nei tempi più rapidi possibili. Qui siamo facilitati dal fatto che abbiamo tempi e ampi e il problema non è grave. Provedel ha fatto degli esami in settimana, avevamo già stilato una prognosi di un grave trauma distorsivo, tanto è vero che temevamo anche la frattura della caviglia, soprattutto visto il modo in cui è avvenuto l'infortunio e del modo in cui si era presentata nel tempo dopo la partita, visto come si era gonfiata. Questo trauma alla caviglia aveva riportato anche un interessamento legamentoso, ma nell'ottica nel tempo passato - nove giorni - sta progredendo abbastanza bene. Non si può dare un tempo preciso per il suo rientro, possiamo monitorare e curare il giocatore e vedremo come proseguirà. Abbiamo protocolli riabilitativi che possono essere più o meno rapidi, poi è necessario un check clinico per verificare lo stato di avanzamento della riabilitazione, in quel modo possiamo decidere se accelerare o rallentare leggermente il processo riabilitativo".