Lazio - Roma, allerta massima del Viminale in vista del derby

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Il derby della Capitale non è, e non sarà mai, una partita come le altre. Lazio e Roma sono pronte a sfidarsi all'Olimpico nella gara in programma domenica 19 marzo alle 18.00. L'allerta per la sicurezza pubblica è al massimo: per questo, questa mattina, il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha svolto un incontro al Viminale e a cui hanno partecipato i vertici delle forze di polizia, degli organi di informazione e sicurezza, della Difesa, della Marina e delle Capitanerie di Porto e dell’Amministrazione penitenziaria per mettere a punto un piano di sicurezza adatto.