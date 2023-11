Lazio - Roma, atto vandalico su Corso Francia: distrutti finestrini delle auto - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Al termine del derby i tifosi sono tornati verso le macchine per tornare a casa. Quelli che hanno parcheggiato la propria auto su Corso Francia però hanno dovuto fare i conti con una brutta sorpresa. Tutti i finestrini delle vetture in sosta sono stati ridotti in frantumi: si tratta di un atto vandalico che, almeno per ora, non ha un riscontro a livello di tifoserie.

