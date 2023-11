Lazio-Roma, Bonanni: "Bel clima. Zaccagni e Luis Alberto? Rinunciarvi sarebbe..."

TUTTOmercatoWEB.com

Due giorni ancora e poi Lazio e Roma si affronteranno all'Olimpico, il calcio d'inizio è in programma domenica alle 18. La stracittadina è la sfida più importante della stagione per le romane, argomento caldissimo in questi giorni che ha portato tantissime personalità a dire la loro sul momento di entrambe le squadre. Tra queste, Massimo Bonanni che ai microfoni di TMW ha affermato: "C'è un bel clima. Per la Roma è una partita importante, se la Lazio rinunciasse a Zaccagni e Luis Alberto sarebbe difficile. Gli mancherebbe uno di qualità in mezzo al campo e poi anche uno sulla fascia. Non stimo per il modo di giocare Mourinho, per me la Roma può fare molto meglio".

