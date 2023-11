Lazio - Roma, Candela: "Sarri e Mourinho contenti per un punto ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Cinque anni dopo l'ultima volta il derby della Capitale finisce a reti inviolate. Tanta battaglia in campo ma alla fine nessun gol e un punto a testa per Lazio e Roma che tutto sommato ha soddisfatto Sarri e Mourinho.

Non è invece dello stesso avviso l'ex giallorosso Vincent Candela che ai microfoni di Retesport ha così affermato: "Hanno avuto un po’ di paura in campo, alla fine Sarri e Mourinho sembravano contenti ma secondo me un punto non è positivo. Per me sono due punti persi, per come la vedo io".