Lazio-Roma, crescono i numeri del derby: il dato sui biglietti

Che inizio del 2024. Dopo la trasferta vincente di Udine, la Lazio torna in campo per i quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa. All'Olimpico c'è il derby contro la Roma in programma mercoledì 10 gennaio alle 18. Cresce l'attesa nella Capitale per una stracittadina sentitissima che stavolta vale le semifinali della competizione. Previsto il clima delle grandi occasioni. A poco meno di 24 ore dal fischio d'inizio sono 47 mila i tagliandi venduti per il match con i tifosi biancocelesti leggermente in vantaggio rispetto ai giallorossi. Il pubblico non mancherà, ci sono tutti i presupoosti per assistere a un grande spettacolo sugli spalti e non solo.