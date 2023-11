Lazio - Roma, Cucchi: "Derby combattuto, le due squadre non si sono risparmiate"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Finisce 0-0 il derby della Capitale. Lazio e Roma si sono date battaglia per 90 minuti e alla fine a dominare è stato l'equilibrio. Al termine del match ecco le parole di Riccardo Cucchi: "Il derby è stato molto combattuto. Roma più fisica (e si sapeva) Lazio più votata al palleggio e agli scambi (e si sapeva anche questo). Più occasioni per la Lazio alla fine, palo compreso. Ma le due squadre si sono affrontate per superarsi. E senza risparmiarsi".