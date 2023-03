Lazio-Roma, derby ad alta quota: gli ultimi precedenti con vista Champions

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il derby della Capitale in programma domenica 19 marzo alle 18:00 non ha solo in palio l'orgoglio cittadino, ma vale anche una buona fetta di qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo che manca da tre anni per la Lazio e da cinque per la Roma. Entrambe hanno necessariamente bisogno di tornare nell'Europa che conta per provare a dare forma ai loro progetti tecnici. Il denaro della Champions può infatti servire e non poco per spostare gli equilibri e poter competere con le altre grandi d'Italia e non sfigurare al cospetto delle big del vecchio continente. Un particolare che renderà la stracittadina ancor più avvincente. L'ultima volta che il derby ha avuto delle connotazioni simili è stato nel 2019/2020 quando le due formazioni erano rispettivamente al terzo e al quarto posto in classifica. I biancocelesti con una partita in meno potevano contare su ben otto punti di vantaggio e l'1-1 firmato da Dzeko e Acerbi fu sicuramente più propizio per l'aquila. Era il "campionato del covid" e al termine di una stagione lunghissima gli allora uomini di Inzaghi chiusero al quarto posto mentre la Lupa arrivò quinta e rimase fuori dalla Champions. Copione inverso nel 2017/2018 con il pareggio per 0-0 nel derby di ritorno che alla fine servì più alla Roma che concluse al terzo posto che alla Lazio che chiuse al quinto posto. Nel 2014/2015 invece a due giornate dalla fine i giallorossi si imposero per 2-1 con rete nel finale di Yanga-Mbiwa. Roma in Champions e Lazio ai preliminari contro il Bayer Leverkusen che però si rivelarono nefasti. L'ultima volta che entrambe sono andate a braccetto nella massima competizione continentale risale al 2006/2007. Grazie ad un noioso 0-0 nel return match entrambe al termine del torneo si qualificarono per il torneo più ambito d'Europa.