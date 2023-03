Lazio - Roma, Eriksson: "Stavo per piangere. Sotto la Curva Nord..."

C'è tanto rumore nella Capitale, il derby vinto dalla Lazio ha rotto un silenzio assordante, un mix di tensione ed emozioni. Mattia Zaccagni ha fatto sì che il sogno del popolo biancoceleste continuasse e ha permesso loro di dedicargli una grande festa. A caricare ancora di più l'ambiente è stata la presenza dello storico allenatore della Lazio del 2000, Sven-Giran Eriksson quando ha passeggiato commosso sotto la Curva Nord prima del fischio d'inizio nella partita contro la Roma. Gli occhi si illuminavano dello spettacolo che il pubblico biancoceleste era riuscito a mettere in piedi, grandi ricordi riecheggiavano nella mente di Eriksson. A rivelarlo, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è stato lui stesso nel post-gara a "Back to the football": «È stato bello. Per poco non mi sono messo a piangere prima della partita durante il saluto sotto la Curva Nord con tutti i tifosi. E poi è arrivata una grande vittoria, importantissima per la Lazio in ottica Champions. Questa squadra è molto forte. Mancavo dall'Olimpico da vent'anni, è tanto tempo. Torno alla prossima partita», ha promesso.