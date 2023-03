Lazio - Roma, febbre da derby: anche in Inghilterra le star sono Sarri e Mourinho

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Mancano undici giorni al derby e sia Lazio che Roma hanno ancora alcune gatte da pelare prima del grande giorno. I biancocelesti sono attesi sabato a Bologna, poi avranno il match di ritorno di Conference in casa dell'AZ Alkmaar, i giallorossi invece devono ancora giocare la sfida d'andata di Europa contro la Real Sociedad e quella di campionato contro il Sassuolo. Eppure il derby già si fa sentire, sia perchè c'è voglia di godersi una sfida importantissima in termini di classifica e zona Champions, sia perchè a sfidarsi non saranno solo le due compagini della Capitale, ma due personalità estremamente diverse, quelle di Sarri e di Mourinho.

La febbre da derby è addirittura già forte anche oltre confine, con la testata inglese The Guardian che descrive così la stracittadina e i due allenatori:

"Tra i tanti possibili esiti, la qualificazione in Champions League di entrambe le squadre di Roma spicca semplicemente perché è un evento così raro. È dal 2007 che Lazio e Roma non partecipano alla stessa edizione della massima competizione europea per club. Tempi diversi, quando Goran Pandev e Tommaso Rocchi segnavano per i biancocelesti, mentre Francesco Totti e Daniele De Rossi brillavano in rosso e oro.

I nomi più importanti delle squadre attuali sono forse quelli dei dirigenti. José Mourinho ha avuto il suo murale quando è arrivato alla Roma nell'estate del 2021, in sella a uno scooter con un logo per ricordare che era ancora lo "Special One". I tifosi della Lazio l'hanno aggiornato con un'immagine di Maurizio Sarri che gli soffia il fumo della sigaretta in faccia.

C'è qualcosa in ognuno di loro che sembra adattarsi, risuonando con la cultura specifica della tifoseria della loro squadra. I tifosi della Roma hanno accolto la richiesta di impegno totale di Mourinho, facendo registrare il tutto esaurito ogni settimana allo Stadio Olimpico. I tifosi della Lazio vedono in Sarri un outsider, un uomo di sostanza più che di stile che mette in discussione le ipocrisie del calcio moderno con il suo carattere schietto e non raffinato".