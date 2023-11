Lazio-Roma, Ferrara: "Giusto affidarsi a Immobile. Non dimentichiamoci..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ciro Immobile parte da titolare nel derby. Decisione corretta secondo l'ex Napoli e Juve Ciro Ferrara che a DAZN ha detto: "Giusto affidarsi a Immobile. Giusto affidarsi a lui in una partita così importante. Non ci dimentichiamo cosa ha fatto Ciro per la Lazio, tutti i gol e quante volte capocannoniere. Luis Alberto? Qualità immensa e punto fermo della Lazio soprattutto dopo l'addio di Milinkovic".