Lazio - Roma, Giudice Sportivo: stangata per Mancini e Azmoun

Il derby della Capitale, vinto dalla Lazio per 1-0 grazie alla rete di Zaccagni, lascia strascichi importanti per tutte e due le squadre. In casa Roma il Giudice Sportivo ha inflitto una vera e propria stangata alla Roma: tre giornate di squalifica per Gianluca Mancini e due per Serdar Azmoun.

Squalifica per tre giornate effettive di gara ed ammonizione ed ammenda di € 10.000,00 a Mancini Gianluca (Roma): "Per comportamento non regolamentare in campo (prima sanzione); perché subito dopo il fischio finale della gara, avvicinatosi all’arbitro, intimava ai propri compagni di non stringere la mano allo stesso direttore di gara nei confronti del quale, con atteggiamento ostile, rivolgeva espressioni gravemente offensive; successivamente, il medesimo calciatore aspettava il direttore di gara sulle scale adiacenti lo spogliatoio degli ufficiali di gara e indirizzava all'arbitro ulteriori espressioni di pari grave offensività".

Squalifica per due giornate effettive di gara a Azmoun Sardar (Roma): "Perché, al 54' del secondo tempo, colpiva a giuoco fermo con una manata al volto un calciatore avversario".

Le squalifiche saranno scontate dei due nelle prossime gare della competizione. Vista l'eliminazione della Roma, i giocatori sconteranno la loro squalifica nella prossima edizione della Coppa Italia.