Lazio-Roma, il club ha un messaggio social per i giallorossi - VIDEO

Cresce l’attesa per il fischio d’inizio della sfida tra Lazio e Roma, in programma alle 18 all’Olimpico. In palio non c’è solo il passaggio del turno in Coppa Italia, ma qualcosa di più grande che ha a che fare con l’onore e la supremazia della città. Per ingannare il tempo che manca all’ora X, la società biancoceleste ha mandato un messaggio ai rivali. Un post muto, solo un video che inquadra la maglia di Lulic in memoria di quel 26 maggio 2013 accompagnato dal messaggio: "History maker".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE