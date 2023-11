Lazio-Roma, il derby dei debuttanti: da Rovella a N'dicka in tanti sono alla loro prima volta

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il primo derby della Capitale non si scorda mai. Ogni giocatore appena arriva alla Lazio o alla Roma viene subito catechizzato in tal senso e impara a comprendere il valore della stracittadina. Domenica per diversi calciatori di entrambi le fazioni ci sarà l'esordio nella partita più importante, quella che nessuno vuole perdere mai.

DEBUTTANTI LAZIO - In casa biancoceleste quasi sicuramente assaporeranno questa atmosfera dal 1' Guendouzi e Rovella. Probabile che anche Kamada e Castellanos siano in campo almeno per uno spezzone. Più indietro nelle gerarchie Isaksen che però viste le defezioni offensive potrebbe trovar spazio almeno nel finale. Diverso il discorso per Luca Pellegrini che nonostante abbia già vestito la maglia laziale negli ultimi sei mesi della passata stagione, non ha giocato il derby di ritorno vinto grazie al gol di Zaccagni rimanendo in panchina per tutti i 90'. Realisticamente pochissime sono le chance che possano giocare i portieri Sepe e Mandas. L'eventualità potrebbe porsi solo in caso di problemi per Provedel. Meglio di no quindi.

DEBUTTANTI ROMA - Dall'altra parte l'attesa è tutta per Lukaku che ha già fatto male alla Lazio con la maglia dell'Inter nel 2021 quando firmò una doppietta nel 3-1 finale per i nerazzurri. A fargli compagnia nel blocco dei titolari gli altri due nuovi acquisti Aouar e N'dicka mentre potrebbero entrare a gara in corso Azmoun, Renato Sanchez e Kristensen. Già rodato invece Paredes che aveva già affrontato i biancocelesti nel corso della sua precedente esperienza capitolina.