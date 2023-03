Lazio - Roma, il Romanista se la prende con Ibanez: “Recidiva”

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il derby di Roma lascia sempre un'enorme ondata di euforia in chi lo vince e tanto rammarico in chi lo perde. La Lazio che dopo 11 anni torna a vincere due derby nella stessa stagione si gode il momento anche in virtù della sosta per le nazionali che per forza di cose renderà più lunga la gioia. Sul versante opposto invece ci sono tanti interrogativi a cui rispondere. Per questo Il Romanista, noto quotidiano che parla delle vicende della formazione giallorossa ha puntato il dito contro Ibanez al suo terzo derby da protagonista in negativo. Nel titolo si legge a caratteri cubitali: "RECIDIVA". L'espulsione del brasiliano intorno alla mezz'ora ha di fatto spianato la strada ai biancocelesti che da quel momento hanno dominato la partita trovando poi la rete decisiva con Zaccagni nella ripresa. Il gol dell'1-1 annullato per fuorigioco di Smalling è stato l'unico sussulto degli uomini di Mourinho che adesso vedono allontanarsi la Lazio che va +5 (che diventano +6 per via degli scontri diretti). Si complica anche la lotta Champions League per la Roma con l'Atalanta che torna in prepotentemente in corsa.