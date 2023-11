Lazio-Roma, l'omaggio dell'Olimpico per Gabriele Sandri è da brividi

La rivalità tra Lazio e Roma si ferma per un attimo, pochi minuti prima dell'inizio della stracittadina in un applauso e un coro unico come poche volte nella storia. L'11 novembre è una data che mai nessuno potrà dimenticare perché in quella giornata di pioggia si spegneva il sorriso di Gabriele Sandri. Così la Curva Nord ha voluto ricordarlo con uno striscione: "Gabriele vive nel cuore di ogni laziale" e anche la Curva Sud ha risposto applaudendo e cantando: "Gabriele uno di noi!". Sulle note di "Meravigliosa creatura" poi lo stadio si è unito nuovamente nel suo ricordo.