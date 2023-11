Lazio-Roma, la squadra sotto la Nord: tra applausi e cori

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

La stracittadina si è conclusa con un pareggio, ma non è stata di certo una partita senza emozioni. I biancocelesti non son riusciti a portare a casa i tre punti, ma comunque ce l'hanno messa tutta. Al triplice fischio tutta la squadra si è recata sotto la Nord, incitata da Immobile, per ricevere l'abbraccio dei tifosi e ringraziarli del supporto che anche, e soprattutto, in questa occasione è stato fondamentale.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE