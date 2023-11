Lazio - Roma, Lazzari a LSC: "Se non puoi vincere, meglio pareggiare!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine del derby tra Lazio e Roma, terminato a reti inviolate, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel uno dei protagonisti del match, Manuerl Lazzari:

"E' stato un derby equilibrato. Nei primi 10' del primo tempo abbiamo sofferto un po', nei restanti 30' abbiamo avuto grandi palle gol. Il secondo è stato equilibrato. Quando non si può vincere, meglio non perdere. Il rammarico è stato perdere il primo tempo senza gol, dispiace non portare a casa questa vittoria, ma andiamo avanti fiduciosi. Nelle ultime partite mi sono applicato molto di più in fase difensiva, lavoro molto in settimana e sono contento. Il mister chiede sempre la fase difensiva, sono migliorato e sono contento della fiducia che mi sta dando. Abbiamo avuto molti giorni per recuperare, ma martedì è stata dispendiosa. Negli ultimi 15' con un po' più di lucida potevamo produrre qualcosa in più. Il calendario? Sono cinque anni che sono qui, non abbiamo mai affrontato uno come questo.Nelle ultime sei o sette partite affronteremo squadre sotto di noi, ma non dobbiamo sottovalutarle, soprattutto dopo le prime due giornate".