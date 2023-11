Lazio - Roma, Lazzari a Sky: “Occasione persa, ma se perdi il derby…”

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un solo punto per la Lazio in un derby tirato e ad alta tensione. Ad analizzare il match ai microfoni di Sky Sport è stato Manuel Lazzari: “Sicuramente è un’occasione persa, soprattutto per come è andato il primo tempo con 3 o 4 occasioni nitide. Il grande rammarico è non essere andati a riposo in vantaggio. È comunque un buon punto perché dopo la sosta avremo una serie di partite in cui è obbligatorio vincere. In queste due settimane ci prepareremo alla grande e speriamo di ripartire fortissimo”.

POCHI GOL - “Già da un paio di partite abbiamo ritrovato solidità difensiva, siamo meno fluidi nel creare occasioni da gol, ma se andiamo a vedere abbiamo avuto occasioni nitide, come il palo e il miracolo di Rui Patricio. Purtroppo a volte ci sono anche gli avversari. Nel primo tempo siamo stati sfortunati, nel secondo la gara è stata più equilibrata. Negli ultimi minuti potevamo creare qualcosa di più visto che avevamo ripreso in mano il gioco”.

DIFFERENZE CON LO SCORSO ANNO - “È il terzo anno con Sarri, le squadre ci studiano di più e non è facile, ma appena troveremo fluidità ci rialzeremo”.

PREOCCUPAZIONE DERBY - “Quando giochi il derby di Roma sai che prima di tutto non devi perdere. C’era voglia di vincere poi quando non la sblocchi pensi a non perderla. Perdere il derby di Roma è difficile da digerire, quando non puoi vincere meglio non perdere”.