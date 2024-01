Lazio - Roma, le probabili formazioni del derby: Sarri si affida alle certezze

Archiviata la partita contro l'Udinese, ora è tempo di derby. La Lazio ospiterà la Roma nella partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia, una gara che oltre al passaggio del turno mette in palio anche sentimenti che, soprattutto per i tifosi, vanno oltre la semplice passione per il gioco del calcio. Sarri l'ha presentata come una sfida che prescinde dalla competizione, da vincere solo per il popolo biancoceleste. Per farlo il tecnico toscano dovrà fare i conti anche con alcune defezioni che limitano le scelte. Luis Alberto e Immobile non ci saranno, Isaksen e Zaccagni sono da valutare dopo i problemi accusati durante la partita di domenica. In campo dovrebbero scendere, dunque, le certezze di Maurizio Sarri. Lazzari è favorito su Pellegrini, con Marusic che si sposterà a sinistra, così come Romagnoli, completamente recuperato, dovrebbe far rifiatare Gila al centro e affiancare Patric. A centrocampo, con Rovella e Guendouzi sicuri del posto, in ballottaggio ci sono Kamada e Vecino. Mentre in attacco Castellanos e Felipe Anderson saranno affiancati da uno tra Zaccagni e Pedro, in attesa delle condizioni dell'esterno ex Verona.

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada (Vecino); Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni (Pedro).All. Sarri

ROMA (3-5-2) - Rui Patricio; Kristensen (Celik), Mancini, Huijsen; Karsdorp, Bove, Cristante, Pellegrini (Paredes), Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho